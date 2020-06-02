السعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 89 ألفا بعد تسجيل 1869 إصابة جديدة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: “تم تسجيل 1869 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 89011، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 549 حالة”.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل مجموع المتعافين من المرض إلى 65790 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة بالفيروس و12285 إصابة خلال أسبوع، منوهة بأن الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الاحترازية.