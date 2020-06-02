تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية ونقلها إلى العناية المركزة

كل الوطن – الرياض: أفادت مصادر مصرية بتدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة “الدستور” ، أنه تم نقل الجداوي إلى العناية المركزة فجر اليوم الثلاثاء، حيث ترقد في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي الوباء.

وأوضحت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، حيث تتراوح نسبته بين 87 إلى 89.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 81 عاما، قد أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا، واستمرار تواجده في جسدها.