الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تقترب من 107 آلاف

كل الوطن – وكالات: سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 704 وفيات جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 106 آلاف و945.

وتشير معطيات موقع “worldometer” الخاص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، إلى أن حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة بلغت مليونا و860 ألفا و626، إثر تشخيص 21 ألفا و507 حالات جديدة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضرر بكورونا، تليها البرازيل بـ 529 ألفا و405 إصابة، ثم روسيا بـ 423 ألفا و741، وإسبانيا بـ 286 ألفا و718.

كما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا، إذ وصلت حصيلة الإصابات فيها إلى 380 ألفا و825، تليها نيو جيرسي بنحو 163 ألفا، وإلينوي بأكثر من 121 ألفا.

وتجاوز عدد اختبارات كورونا في عموم الولايات المتحدة حاجز الـ 18 مليون اختبار، والمتعافين 615 ألفا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و408 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 378 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و935 ألفا، وفق موقع “worldometer”.

المصدر: الأناضول