حاكم نيويورك: شرطة المدينة فشلت في أداء واجبها ورئيس البلدية رفض مساعدة الحرس الوطني

كل الوطن – وكالات: قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، يوم الثلاثاء، إن شرطة المدينة فشلت في حماية الأعمال والجمهور من النهب وغيره من أوجه النشاط الإجرامي الليلة الماضية.

وصرح كومو في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا بأن “إدارة الشرطة في نيويورك ورئيس البلدية بيل دي بلاسيو لم يؤديا واجبهما الليلة الماضية”.

وأضاف “أعتقد أن رئيس البلدية يقلل من شأن حجم المشكلة”، مشيرا إلى أن بيل دي بلاسيو رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وكانت الاحتجاجات الواسعة قد بدأت في الولايات المتحدة يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث توفي فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب اعتقال خشن وعنيف من قبل الشرطة، علما أن القصة بدأت بتلقي الشرطة بلاغا من متجر محلي عن رجل أسمر ضخم، دفع بأوراق نقد، زُعم أنها مزورة، وأنه كان ينوي قيادة السيارة وهو في حالة سكر.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كلمة لمواطنيه أن أعمال الشغب الحالية في الولايات المتحدة ليست مظاهرات سلمية، بل “أعمال إرهاب داخلية”.

المصدر: وكالات