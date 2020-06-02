شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تقترب من 107 آلافبريطانيا تسجّل قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كوروناتونس: الحكومة تعيد فتح جميع حدود البلاد بعد نجاحها في كبح انتشار فيروس كوروناالسعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 89 ألفا بعد تسجيل 1869 إصابة جديدةروسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لكورونا.. يعالج في 4 أياممصر تسجل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كوروناالسعودية.. تسجيل1881 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاةمن هم الأكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19″؟مسؤول سعودي: فرص انتقال فيروس كورونا ما زالت كبيرة جدا (فيديو)إصابة مذيعة مصرية ثانية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة