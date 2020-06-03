“الشورى” يطالب بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة

كل الوطن – الرياض: أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات التي انفردت بها ” الرياض” في قت سابق، وطالب وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، ودعا الوزارة إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف – على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، كما طالبها بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وحثها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، على وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.