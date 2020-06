علماء يكشفون عن “اختراق علمي” محتمل قد يقتل فيروس كورونا “مرة واحدة وللأبد”!

كل الوطن – وكالات: زعم علماء أن “اختراقا علميا” قائما على ضوء الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة، قد يكون سلاحا جديدا وقويا في الحرب ضد “كوفيد-19”.

ويعد التعرض الكيميائي أو الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة (UV)، من أكثر الطرق شيوعا لتطهير الأسطح من البكتيريا والفيروسات.

وفي الحالة الأخيرة، الفيروسات، ينبغي أن يكون هناك مستويات عالية بما فيه الكفاية من الأشعة فوق البنفسجية – 200 إلى 300 نانومتر – لقتل الجراثيم غير المرغوب فيها.

Which wavelengths of UV light are best for killing coronaviruses to disinfect surfaces?



An interdisciplinary team of Penn State researchers has been awarded seed-grant funding to find out. https://t.co/PO5kT77OuN pic.twitter.com/UQA5uBi7f6