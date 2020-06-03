نصيحة هامة من وزير الصحّة توفيق الربيعة

كل الوطن – الرياض: وجه وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة لمواطنيه من شأنها تخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال الربيعة في تغريدة له أمس الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا”.

وأضاف الوزير: “أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكره بالالتزام”.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية 89011 شخصا، تعافى منهم 65790 شخصا، وتوفي 549.