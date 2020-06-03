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نصيحة هامة من وزير الصحّة توفيق الربيعة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
نصيحة هامة من وزير الصحّة توفيق الربيعة
وزير الصحة د. توفيق الربيعة

كل الوطن – الرياض: وجه وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة لمواطنيه من شأنها تخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال الربيعة في تغريدة له أمس الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا”.

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وأضاف الوزير: “أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكره بالالتزام”.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية 89011 شخصا، تعافى منهم 65790 شخصا، وتوفي 549.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385842

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