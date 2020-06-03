رد فعل مفاجئ من ترامب بعدما كشف الإعلام اختباؤه في قبو بالبيت الأبيض

نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، عن مصدر أمريكي مطلع، أن الرئيس دونالد ترامب غضب من كشف اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات، وقرر الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي.

وأضاف المصدر أن رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين.

وتابع المصدر بالقول إن الرئيس الأمريكي أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقدا أنه بدا ضعيفا.

وتوجه ترامب مساء الاثنين سيراً وسط حراسة أمنية مشددة من البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب ليل الأحد. ووقف ترامب أمام الكنيسة لالتقاط الصور رافعاً الكتاب المقدس، قائلا “لدينا دولة عظيمة”.

وكانت مصادر كشفت لـCNN أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، مساء الجمعة. ولم يظهر ترامب الأحد وقضى معظم يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة، مما أدى إلى قلق حتى من حلفائه من أنه كان غائبًا في لحظة أزمة وطنية.

وأصيب أربعة من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، بولاية ميسوري الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “سانت لويس ديسباتش” الأمريكية قام محتجون بإطلاق النارعلى الشرطة المحلية بعدما استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي موجة احتجاجات واسعة، وقعت خلالها مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الأمريكية وكر وفر، كما تخللتها أعمال شغب وسلب ونهب، على خلفية مقتل رجل من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة” في حال اقتضت الضرورة ذلك.

كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة “أنتيفا” بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.