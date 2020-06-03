لافروف يبحث مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية تطورات الوضع في ليبيا

وقال سيالة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: ” لم ننته بعد” وعندما سئل عما إذا كان قد أجرى محادثات مع لافروف، أجاب: “بالطبع، ومع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف”.

كما غادر نائب رئيس مجلس الرئاسة، نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق، وزارة الخارجية الروسية ، لكنه قال إن “المفاوضات ستستمر – مع بوغدانوف”.

إلى ذلك، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتق، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات في وزارة الخارجية.