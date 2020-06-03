السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء 03 يونيو 2020 عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OAmJOrfY3J — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 3, 2020