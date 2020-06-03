تسجيل الدخول
» » السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء 03 يونيو 2020 عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385861

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.