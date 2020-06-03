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بعد اعتذار الصباح.. نائب مصري يوجه رسالة للأسرة الحاكمة الكويتية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-03T16:05:11+03:00
2020-06-03T16:05:40+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بعد اعتذار الصباح.. نائب مصري يوجه رسالة للأسرة الحاكمة الكويتية

كل الوطن – وكالات: وجه النائب المصري، مصطفى بكري، رسالة للأسرة الحاكمة الكويتية. وقال بكري، أمس الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن: تصريحات الشيخة إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت وتوعدها بمحاسبة الفتاه المريضة نفسيا قانونيا هو أبلغ رد على هؤلاء”.

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وشن بكري بطريقة غير مباشرة هجوما على الإعلامي الكويتي، مبارك البغيلي، والنائبة الكويتية في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، اللذين هاجما المصريين في عدة مناسبات.

وفي وقت سابق، أكدت الشيخة إقبال الصباح، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، لافتة إلى أن “المصريين في قلب الكويتين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها”.

وقدمت الصباح اعتذارها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعبه، بعد الهجوم الأخير الذي طال العمالة المصرية في الكويت.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385866

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