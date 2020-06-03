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إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

كل الوطن  – وكالات    :   أعادت مساجد قطاع غزة فتح أبوابها بشكل كامل، بعد إغلاق استمر نحو 70 يوما للوقاية من فيروس كورونا .

ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث طلبت من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

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وشدد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الآغا، على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد، بحسب موقع “المركز الفلسطيني للإعلام”.

ودعا العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون عشر دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون عشرين دقيقة.

ونبه إلى استمرار تعليق الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد، مضيفا: “نؤكد على المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان المسجدية المكلفة بتنفيذ الإجراءات الوقائية، كما نؤكد على الخطباء، والأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والصلاة”.

ومنعت السلطات في غزة منذ 25 مارس/آذار، المصلين من أداء الصلاة في المساجد، لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.

وسجل قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، و18 حالة شفاء.

الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مايو 2020
أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385870

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