إرشادات هامة تساعد على اكتشاف الفيروس التاجي لدى الأطفال الصغار

كل الوطن – وكالات: أسدت وزارة الصحة الروسية إرشادات ونصائح تتيح التعرف على الإصابة بمرض”كوفيد – 19″ لدى الأطفال صغار السن.

وأوضحت الوزارة كيفية التعرف على الفيروس التاجي لدى الأطفال، خاصة الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

ولفتت إلى أن أعراض المرض لدى الأطفال الصغار تتمثل في سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والإسهال، وآلام في البطن، ودرجة حرارة تحت الجلد تصل إلى 38 درجة.

وذكرت إرشادات وزارة الصحة الروسية أن جميع هذه الأعراض تتميز بأنها لا تستمر طويلا، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن الثالثة يصابون أقل من غيرهم بالمرض، وفي حالة الإصابة يتطور المرض بشكل غير حاد.

وكان أطباء صينيون توصلوا في وقت سابق إلى أن وباء “كوفيد- 19” لا يسبب الالتهاب الرئوي الحاد لدى الأطفال، ولكن الفيروس التاجي يبقى لفترة طويلة في فضلاتهم، إلا أنهم لفتوا في الوقت نفسه إلى وجود صعوبة في تشخيص العدوى لدى الأطفال مقارنة بالكبار.

المصدر: anews.com