تسجيل الدخول
» » شاهد.. حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!

شاهد.. حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-03T20:10:21+03:00
2020-06-03T20:28:11+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة
شاهد.. حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!

كل الوطن – روسيا اليوم: نشرت عارضة الأزياء اليمنية الروسية مريم ناظم، مقطع فيديو على حسابها في تطبيق “سناب شات”، وهي تبكي بشدة بعد أن علمت أن حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” تمت قرصنته وحذف كل محتوياته.

وظهرت ناظم في المقطع وهي تبكي بشدة بعد ضياع الكثير من صورها، التي لا تمتلك نسخا عنها، بالإضافة إلى إلغاء متابعة كل من تعرفهم على التطبيق، وهو ما يعني ضياع مجهود 3 سنوات من العمل على “إنستغرام”.

اقرأ أيضا...

وكانت مريم ناظم احتفلت منذ أيام قليلة بزفافها في أجواء ساحرة بدت فيه كالأميرات.

وحصدت الحسناء اليمنية آلاف المتابعات والإعجابات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الأنيقة وجمالها الفريد. ومريم ناظم فتاة لأب يمني وأم روسية الجنسية.

5ed61e8c4236042d1318c551 - كل الوطن

وهي أول عارضة أزياء يمنية في العالم، تعيش في حاليا في أوزباكستان، وتحمل الجنسيتين اليمنية والروسية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385898

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.