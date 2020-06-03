جاء ذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة تجاوزت 841 جولة، على المجمعات والمحال التجارية.

وأكدت الأمانة بأنها تواصل حملاتها المكثفة، من خلال الإدارات المعنية بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا وذلك للوقوف على مدى تنفيذها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية المطلوبة مؤكدة انه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

اقرأ أيضا...

وشددت في ضرورة الالتزام، والتقيُّد بالمسافات، والتباعد، والعمل بالإجراءات الاحترازية التي تضعها المحال التجارية لضمان سلامتهم .

1000 46bbb71aa3 - كل الوطن1
1000 bfd3346d92 - كل الوطن2