كل الوطن – الرياض – متابعات : أغلقت أمانة حائل 10 منشآت تجارية مختلفة النشاط؛ ورصدت 61 مخالفة علی المنشأت التجارية من محلات ومطاعم ومقاهي بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة تجاوزت 841 جولة، على المجمعات والمحال التجارية.

وأكدت الأمانة بأنها تواصل حملاتها المكثفة، من خلال الإدارات المعنية بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا وذلك للوقوف على مدى تنفيذها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية المطلوبة مؤكدة انه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

وشددت في ضرورة الالتزام، والتقيُّد بالمسافات، والتباعد، والعمل بالإجراءات الاحترازية التي تضعها المحال التجارية لضمان سلامتهم .

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