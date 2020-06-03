تسجيل الدخول
» » الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة

الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة

كل الوطن – الرياض: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا ـ بفضلٍ من الله – من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم (10) عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون (000ر000ر100) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب سبع مائة ألف (700.000) ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385912

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.