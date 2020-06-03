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الصحّة العالمية تحذّر من موجة ثانية لكورونا وقد تكون مدمرة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-03T22:06:09+03:00
2020-06-03T22:08:30+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصحّة العالمية تحذّر من موجة ثانية لكورونا وقد تكون مدمرة

كل الوطن – وكالات: أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من “كوفيد-19″، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا.

وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: “الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية”​​​.

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وأشار إلى أن “وضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام”، مضيفا: “ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكوفيد-19”.

إلى ذلك لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، فمن المحتمل أن يعود “كوفيد-19” في الخريف القادم.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6.1 مليون مصاب، والوفيات أكثر من 376 ألف حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385915

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