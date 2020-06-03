مدني مكّة يحذر من تقلّبات جوّية على عدد من محافظات المنطقة

كل الوطن – الرياض: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة، والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وبنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على كلاً من المحافظات التالية: الطائف وميسان واضم والكامل والعرضيات وتربه ورنيه والمويه والخرمة وذلك اعتباراً من يوم الخميس 12/ 10/ 1441هـ الى يوم الاحد الموافق 15/ 10/ 1441هـ.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.