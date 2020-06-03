الإبعاد عن المملكة للمقيمين عقوبة عدم استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد.. ومخالفات للمواطنين

كل الوطن – الرياض: بينت وزارة الداخلية أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات ” الوقائية وعدم الوقوع في المخالفة والتي تستوجب العقوبة ، حيث يعاقب كل من تعمد مخالفة المتمثل في عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية” ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير “البروتوكولات”، بالغرامة في المرة الأولى بمبلغ ” 1000 ” ريال ، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار ، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة ، فيتم ‏أبعاده عن المملكة ومنع الدخول نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه ، ويتم الإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911 .