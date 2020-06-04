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الأوقاف المصرية عن فتح المساجد لصلاة الجماعة في 20 يونيو: “لم نحدد بعد”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
الأوقاف المصرية عن فتح المساجد لصلاة الجماعة في 20 يونيو: “لم نحدد بعد”

كل الوطن – وكالات :   نفت وزارة الأوقاف المصرية ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من اتخاذ قرار بشأن فتح المساجد لصلاة الجماعة والجمع، بدءا من 20 يونيو الجاري.

وأكدت غرفة إدارة الأزمة والمتابعة بوزارة الأوقاف، أنه حتى الآن لم يجر تحديد موعد لعودة الجمع والجماعات، والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء.

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وأوضحت غرفة وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد، سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والتي ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتحديد موعد الفتح.

وأشارت الغرفة إلى أن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن الوزارة لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر عبر موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385956

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