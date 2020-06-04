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أكثر من 50 دولة تشارك في قمة حول تطوير لقاح ضد كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
أكثر من 50 دولة تشارك في قمة حول تطوير لقاح ضد كورونا

كل الوطن – نوفوستي  :   أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن أكثر من 50 دولة، بما فيها روسيا، ستشارك في القمة حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، التي تنظمها بريطانيا.

وأفاد بيان لمكتب جونسون بأن القمة ستهدف إلى جمع 7.4 مليار دولار لتقديمها للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) من أجل تلقيح 300 مليون طفل في الدول الفقيرة بحلول عام 2025.

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وأشار البيان إلى أن هذا التمويل لن يسمح فقط بحماية الأطفال من مختلف الأمراض، من بينها شلل الأطفال والخناق والحصبة، بل وسيساعد في تعافي العالم من فيروس كورونا.

وكان بوريس جونسون قد لفت إلى أن بريطانيا تعتبر أكبر مانح للتحالف العالمي، الذي تعهدت له الحكومة البريطانية بتقديم 1.65 مليار جنيه استرليني، خلال السنوات الخمس القادمة.

وكان جونسون قد وجه دعوة للمشاركة في القمة، التي ستعقد عبر الانترنت، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الكرملين أكد أن الرئيس لا يخطط للمشاركة فيها، وأن وزير الصحة ميخائيل موراشكو سيمثل روسيا أثناء القمة.

ومن المتوقع أن يلقي كلمة خلال القمة كل من جونسون ومؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسي الوزراء الياباني شينزو آبي والكندي جاستين ترودو.

الكرملين حول قمة تطوير لقاح ضد كورونا: الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية

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المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385964

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