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البيت الأبيض يبرر استخدام القوة ضد المتظاهرين

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
البيت الأبيض يبرر استخدام القوة ضد المتظاهرين

واشنطن – سبوتنيك.  :  قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن تطبيق القانون تم بمستوى مناسب من القوة عند تفريق الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 وأضافت أن خدمات الأمن الأمريكية عند إلقاء الطوب عليها، وزجاجات المياه المجمدة لها الحق في التصرف. لقد تصرفوا بمستوى مناسب من القوة لحماية أنفسهم وحماية المواطنين العاديين وحماية المتظاهرين السلميين الذين كانوا بينهم أيضًا”.

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وقالت ماكيناني في إيجاز صحفي إن المحتجين على مقتل جورج فلويد بيد الشرطة تم إبعادهم من أمام الكنيسة التاريخية قبل أن يترجل ترامب وأعضاء إدارته وكبار مساعديه إلى هناك بمن فيهم هي شخصيا لأن المدعي العام وليام بار كان قد أمر بتوسيع نطاق الدائرة التأمينية حول البيت الأبيض في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقالت ماكيناني “كانت ساعة مبكرة من الظهيرة. لاحظ إنه لم يتم إخلاء المكان، أعطى الأمر بإخلاء المكان، وتم تنفيذ الأمر”.

وقال ترامب إنه لم يطلب إبعاد المحتجين، وقالت شرطة المنتزهات الأمريكية إنها استخدمت كرات الفلفل وقنابل الغاز للرد على المحتجين الذين كانوا يرشقونها ببعض الأشياء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385970

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