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الولايات المتحدة: النيابة العامة تشدد الاتهامات في قضية جورج فلويد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
الولايات المتحدة: النيابة العامة تشدد الاتهامات في قضية جورج فلويد

كل الوطن – فرانس 24: أعلنت السيناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار الأربعاء أن المدعي الذي يتولى التحقيق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس قد أعاد توصيف الوقائع، وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة “جريمة قتل من الدرجة الثانية”، مع توجيه اتهامات أيضا إلى عناصر الشرطة الثلاثة الآخرين الذين كانوا موجودين ساعة الواقعة.

وكتبت كلوبوشار على تويتر إن “مدعي عام مينيسوتا كيث أليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة قتل من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضا إلى عناصر الشرطة الثلاثة الآخرين”، مؤكدة “أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء”.

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وكان شوفن قد اتُّهم الأسبوع الماضي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة.

وأشادت عائلة الضحية الذي قضى في 25 مايو/أيار بهذه الخطوة المتقدمة، وذلك في بيان وزعه محاميها بين كرامب.

وأحدثت وفاة فلويد (46 عاما) حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.

فرانس24/ أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385996

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