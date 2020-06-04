تسجيل الدخول
» » تقرير التشريح الطبي: جورج فلويد كان مصابا بكورونا عند وفاته

تقرير التشريح الطبي: جورج فلويد كان مصابا بكورونا عند وفاته

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تقرير التشريح الطبي: جورج فلويد كان مصابا بكورونا عند وفاته

كل الوطن – د ب أ: كشف تقرير تشريح طبي رسمي للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي لقي حتفه على أيدي قوات الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، أن فلويد كان مصابا بكورونا عند وفاته.

وأشار التقرير، المؤلف من 20 صفحة، والذي صدر أمس الأربعاء بموافقة أسرة الضحية البالغ من العمر 46 عاما، إلى أن الإصابة لم تكن سببا في الوفاة.

اقرأ أيضا...

ولفت التقرير إلى أن التشخيص كان معروفا منذ الثالث من أبريل، وأن فلويد لم يكن “على الأرجح” لديه أعراض.

وكشف تشريح الجثة أن رئتي الضحية بدت صحية، وكان لديه بعض الضيق في شرايين القلب.

وكان تقرير سابق للطب الشرعي، تم نشره الاثنين الماضي، أظهر أن فلويد توفي نتيجة أزمة قلبية.

يذكر أن وفاة فلويد في الخامس والعشرين من مايو الماضي صنفت على أنها جريمة قتل.

وتوفي فلويد نتيجة إصابته بالاختناق تبعته نوبة قلبية بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه وهو مستلق على الأرض لمدة تسع دقائق تقريبا.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليه بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، للاشتباه في دفعه ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دولارا .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386007

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.