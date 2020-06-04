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مكة: الإطاحة بشخصين تورّطا في تحويل أكثر من مليار و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
مكة: الإطاحة بشخصين تورّطا في تحويل أكثر من مليار و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة

كل الوطن – واس: صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386016

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