وتأتي هذه الإجراءات استمراراً للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الأمانة سابقاً في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.

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