وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل آل سعود

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد الجمعة في الرياض.

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.https://t.co/O4CnUHA7VR#واس pic.twitter.com/k3MXa8hX0M — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 4, 2020

وقدم العديد من الأمراء التعازي في وفاة الأمير السعودي، حيث قال تركي الفيصل الرشيد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق والجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبد الله الفيصل”.

انتقل الى رحمة الله تعالى الصديق و الجار الحبيب صاحب السمو الملكي الامير #سعود_العبدالله_الفيصل جمعنا الله و اياه في جنات النعيم. خالص العزاء والمواساة الى الملك سلمان بن عبدالعزيز والامير تركي العبدالله الفيصل و ولأبناء الفقيد فيصل و خالد وزوجته و جميع الاسرة الكريمه. pic.twitter.com/VlnYFoUYOy — د. تركي الفيصل الرشيد (@TurkiFRasheed) June 4, 2020

وتابع: “جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، خالص العزاء والمواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي العبد الله الفيصل، ولأبناء الفقيد فيصل وخالد وزوجته وجميع الأسرة الكريمة”.

المصدر: واس