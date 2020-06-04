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إتلاف أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر بالعاصمة المقدسة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-04T15:58:14+03:00
2020-06-04T15:58:32+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
إتلاف أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر بالعاصمة المقدسة

كل الوطن – الرياض: أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعيه التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك من خلال الحملات الرقابيه .

وأوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على منشآت بيع التبغ اتضح لها وجود عمليات خلط للمعسل و الجراك وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته و إتلافه 525 كجم. وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.

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و أكد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

و دعى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386032

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