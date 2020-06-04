بيل جيتس: تكلفة لقاح كورونا ما بين 10 -20 مليار دولار

وفي مقابلة خاصة مع فضائية “سكاي نيوز عربية”، قال مؤسس شركة “مايكروسوفت” إنه يجب توفير لقاح كورونا “للجميع لوضع نهاية لهذا الوباء واستئناف حياتنا الطبيعية”، مضيفا “لا يمكن حرمان أي إنسان من اللقاح وتركه عرضة لهذا المرض بسبب الفقر”.

وأضاف أنه يدعم الجهود الكبيرة المبذولة من أجل لقاح لفيروس كورونا المستجد للجميع وليس فقط للدول الغنية، مضيفا “في أحسن الأحوال، قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي، لكن على الأغلب سيكون خلال عام 2021”.

وبيّن أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعمل على مجموعة من المشاريع، وتحاول مقارنة المعطيات المتوفرة، حتى تقرر الأفضل والانتقال للمرحلة الثالثة المتمثلة في اختبار سلامة اللقاح.