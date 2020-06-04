مأرب تطلق نداءً تحذيرياً عاجلا لكل المواطنين .. وتحذر من خطر قادم خلال الساعات القامة

كل الوطن مارب برس أطلقت مديرية مدينه مأرب تحذيرا عاجلا لكل المواطنين في محافظة مأرب وخصوصا من تقع منازلهم بالقرب من مجاري السيول .

وأضاف بيان تحذيري وصل مأرب برس نسخه منه ” نحذر المواطنين القاطنين بالأودية وبالقرب من مجارى السيول والنازحين من هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك نتيجة وصول المنخفض الجوي الذي تشده المحافظات الشرقية لليمن.

كما دعا البيان كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما قد يصاحبها من غزارة في الامطار وجريان للسيول في الاودية والشعاب.

وشدد البيان على ضرورة عدم التحدث بالهواتف اثناء البروق والرعود، ورفع السيارات من مجاري السيول، منوهاً إلى ان المنخفض سيكون مصحوباً بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والصواعق الرعدية.