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النيابة العامة تكشف تفاصيل تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
النيابة العامة تكشف تفاصيل تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال خارج المملكة

كل الوطن – الرياض: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضح المصدر أن هذه التشكيل العصابي يتألف من 11 متهما أحدهم مواطن مكَّن الأخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة .

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مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي تكشَّفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت 100 مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره 700 ألف ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم ايقاف حوالات بنكيه جاوزت 10 مليون ريال .

وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري.

وأثنى المصدر على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات الماليه وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابه العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386066

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