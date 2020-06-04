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شاهد .. أمطار وسيول وأضرار في عدة محافظات يمنية والأرصاد يحذر المواطنين

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-04T19:01:06+03:00
2020-06-04T19:01:27+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
شاهد .. أمطار وسيول وأضرار في عدة محافظات يمنية والأرصاد يحذر المواطنين
كل الوطن – مارب برس :  تشهد محافظات يمنية عدة امطارا غزيرة متفاوتة الشدة منذ صباح اليوم الخميس.

وتدفقت السيول في احياء وشوارع العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من الاودية في عدة محافظات،كما شهدت مأرب امطارا غزيرة.

وتسببت الامطار في تضرر بعض الطرقات الرئيسية؛ كما حدث لطريق المكلا-عدن، ويظهر ذلك في الصورة التي ارفقها مأرب برس اعلى هذا الخبر.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم استمرار تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المحافظات خلال الـ12 ساعة القادمة .

وقال المركز في نشرته الجوية ، إن آثار المنخفض الجوي لاتزال حاضرة من خلال كمية الرطوبة التي دفعها إلى أجواء محافظات شبوة، مأرب، الجوف، البيضاء والضالع وعلى أجواء المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة لحج جنوباً.

وأشار الى أن الرطوبة امتدت لتشمل السواحل الجنوبية لمحافظات لحج ، عدن وأبين وأجزاء من المناطق الداخلية المحاذية لها.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها للابتعاد عن مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، وساكني المنازل الطينية لأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم.

ولفت المركز إلى أن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت خلال الساعات الماضية على أجزاء من السواحل الجنوبية وكان أغزرها على محافظات أبين، لحج وعدن والمرتفعات الجبلية وعلى أجزاء من المناطق الصحراوية.

كريتر عدن
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مارب
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386068

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