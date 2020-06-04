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أكثر من 66 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى “نفي” العام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-04T19:52:54+03:00
2020-06-04T19:54:51+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
أكثر من 66 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى “نفي” العام

كل الوطن – الرياض: قدم مستشفى نفي العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل ممثلة لـعدد ٦٦مستفيداً ومستفيدة في منازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك منذ إطلاقها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

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وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبيه عبر فريق ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد ان يتم إخطار كل مريض برسالة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386079

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