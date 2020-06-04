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الصحّة المصرية: تسجيل 1152 إصابة بكورونا و38 وفاة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
الصحّة المصرية: تسجيل 1152 إصابة بكورونا و38 وفاة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و38 حالة وفاة.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، منهم الـ7756 متعافيا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، لافتا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا كانت القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.

وذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى اليوم الخميس بلغ 29767 حالة، ضمنها 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و1126 حالة وفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386089

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