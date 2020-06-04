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السعودية.. انعقاد 11 ألف جلسة محاكمة عن بعد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
السعودية.. انعقاد 11 ألف جلسة محاكمة عن بعد

كل الوطن – متابعات: عقدت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة العدل السعودية خلال الفترة الماضية، أكثر من 11 ألف محاكمة قضائية عن بعد للنزلاء والنزيلات، وعلى مستوى سجون مناطق المملكة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المحاكمات عن بعد، تهدف إلى تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، وللحفاظ على صحة المستفيدين في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.

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وجرى تجهيز عدد من قاعات المحاكمات المرئية في عدد من سجون المناطق بالأجهزة التقنية اللازمة، إضافة إلى جهاز البصمة للتحقق من بيانات النزيل، ونظام اتصال مرئي مرتبط مع وزارة العدل، مع إتاحة دمج المترجم والسجين معا في جلسة واحدة.

وشددت الوزارة، على أن “النظام يكفل للنزيل جميع الحقوق وفق الأنظمة والتعليمات القانونية”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386091

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