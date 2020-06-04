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كوريا الجنوبية.. النيابة تطالب باعتقال وريث العملاقة “سامسونغ”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-04T23:40:06+03:00
2020-06-04T23:40:45+03:00
تكنولوجيامنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كوريا الجنوبية.. النيابة تطالب باعتقال وريث العملاقة “سامسونغ”
نائب رئيس شركة "سامسونغ"، لي جيه-يونغ

كل الوطن – يونهاب: أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، بأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق وريث شركة “سامسونغ” لي جيه-يونغ واثنين من المدراء السابقين للمجموعة.

وتشتبه النيابة بأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة شاركوا عام 2015 في مخطط إجرامي مكن لي جيه-يونغ من إحكام سيطرته على الشركة ليخلف والده المريض لي كون-هي، الذي دخل المستشفى في 2014.

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وتجري النيابة تحقيقات في اندماج مثير للجدل بين شركة Cheil Industries التي كان لي أكبر مساهم فيها، وشركة Samsung C&T الشركة الأم في مجموعة “سامسونغ”، عن طريق تضخيم قيمة الأولى وتخفيض قيمة الثانية قبل اندماجهما في 2015 بصورة صبت في مصلحة لي.

كما تتهم النيابة الرجال الثلاثة بالتلاعب في أسعار الأسهم وانتهاك إجراءات مراجعة الحسابات.

والأسبوع الماضي، استدعت النيابة لي مرتين لاستجوابه، ونفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

المصدر: يونهاب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386097

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