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وزير العدل الأمريكي يؤكد وجود تدخل خارجي في الاحتجاجات

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير العدل الأمريكي يؤكد وجود تدخل خارجي في الاحتجاجات
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386106

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