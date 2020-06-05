وزير العدل الأمريكي يؤكد وجود تدخل خارجي في الاحتجاجات

كل الوطن- وكالات – سبتونيك : أكد وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم الخميس، تدخل جماعات أجنبية ومتطرفين لتأجيج الانقسام في الاحتجاجات.

وقال بار في مؤتمر صحفي، إن مصالح أجنبية و”محرضين متطرفين” ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا يسعون لتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي.

وأضاف أن “العملاء الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف”؛ بحسب “رويترز”.

من الجدير بالذكر أن ضمن وزارة العدل الأمريكية، يدخل مكتب التحقيق الفيدرالي المسؤول عن مكافحة التجسس.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن الأفروأمريكي جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابولس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.