مصر تعفي العائدين من الخارج من الحجر الصحي

كل الوطن – وكالات: قررت سلطات مطار القاهرة، إلغاء الحجر الصحي على المصرين العائدين على الرحلات الاستثنائية، والاكتفاء بتعهدهم بالالتزام بالعزل المنزلي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات الحجر الصحي بدأت في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت.

وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بالفيروس وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول يتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك.

وقررت مصر مؤخرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لعودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

المصدر: alqabas.com