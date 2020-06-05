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وفاة وزير الصحة اليمنى الاسبق بفيروس ”كورونا“

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
وفاة وزير الصحة اليمنى الاسبق بفيروس ”كورونا“
كل الوطن- مارب برس  :  توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر الخميس 4 يونيو/حزيران، في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

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ويحمل ناشر شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 28 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386133

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