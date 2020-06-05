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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ادعى معلومات كاذبة بشأن حالات كورونا في المستشفيات الخاصة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ادعى معلومات كاذبة بشأن حالات كورونا في المستشفيات الخاصة

كل الوطن – متابعات: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه استناداً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين (١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وذكّر المصدر المسؤول في هذا الإطار بأنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».
وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386144

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