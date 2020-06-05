الموت يغيب فجأة واحدا من أبرز الملحنين المصريين

كل الوطن – الرياض: توفي الملحن المصري البارز أشرف سالم، أمس الخميس، على نحو مفاجئ إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر ناهز 50 عاما.

ونعى الشاعر بهاء الدين محمد، صديقه الملحن البارز أشرف سالم، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ عبر منشور كتبه على صفحته في “فيسبوك”، وذكر فيه أن “الراحل من أقرب الناس لقلبي ومن أقرب أصحابي”.

وكتب في نعيه يقول: “الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبي ومن أقرب صحابي ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات”.

بدوره قال الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص: “تم نقل الملحن الراحل إلى المستشفى منذ يومين، وذلك قبل وفاته أمس، ودفن بعد ظهر أمس”.

كما أعلن الفنان رامي جمال، رحيل الملحن أشرف سالم، عبر حسابه على “تويتر”.

وغرد قائلا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الملحن أشرف سالم، نسألكم الدعاء، لا أراكم الله مكروه في عزيز لكم”.

الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد “واقع مجنون” وقبلها “ليلة حبيبي”، ومع محمد منير “صوتك” و”ويلي”، ومع آمال ماهر “مش راجعلك تاني”، ومع محمد فؤاد “مش باقي على حاجة”، ومع إيهاب توفيق “عامل خجول” و”أقوى من هواك”، ومع جنات “جواز سفر”، ومع كارمن سليمان “عيش على أعصابك”.

وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان “يا رب يا رب” للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبد الله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضي.

المصدر: صحف مصرية