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100 ألف مصل يشهدون أول جمعة بعد رفع الحظر بالمسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-05T16:50:00+03:00
2020-06-05T16:50:37+03:00
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
100 ألف مصل يشهدون أول جمعة بعد رفع الحظر بالمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض: أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي أن صلاة الجمعة الأولى بعد قرار السماح بحضور المصلين شهدت تدفق قرابة 100 ألف مصل وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وتقيد بالإرشادات والتنظيمات التي تلزم بالتباعد ولبس الكمامات ، والاقتصار على فتح التوسعات والساحات فقط واستمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة ، وشملت التدابير وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع السجاد وحافظات مياه زمزم ، وجملة من الاحترازت الأخرى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386174

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