100 ألف مصل يشهدون أول جمعة بعد رفع الحظر بالمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض: أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي أن صلاة الجمعة الأولى بعد قرار السماح بحضور المصلين شهدت تدفق قرابة 100 ألف مصل وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وتقيد بالإرشادات والتنظيمات التي تلزم بالتباعد ولبس الكمامات ، والاقتصار على فتح التوسعات والساحات فقط واستمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة ، وشملت التدابير وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع السجاد وحافظات مياه زمزم ، وجملة من الاحترازت الأخرى.