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روسيا تسجل 8,7 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 450 ألفا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
روسيا تسجل 8,7 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 450 ألفا

كل الوطن  –    وكالات –  ار تى   : أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع مؤشرات تفشي الوباء مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 169 حالة وفاة و8831 إصابة.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 8057 وبلغ 212680.

وحسب البيان، فإن 37,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو عاودت الأرقام الانخفاض أيضا، حيث تم تسجيل 57 وفاة و1885 إصابة جديدة مقابل 64 وفاة و1998 إصابة في الإحصائية السابقة، لتبلغ الحصيلة 1991069 إصابة و2806 وفيات.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 98358 شخصا بعد تماثل 2643 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386195

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