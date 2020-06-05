اللحظات الأولى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاق لأكثر من شهرين…فيديو

كل الوطن – رويترز : عاد المسجد الأقصى فتح أبوابه أمام المصلين، فجر اليوم الأحد، بعد إغلاقه لمدة قاربت الـ70 يوما بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، بحسب “رويترز”

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة. ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة، ويرددون “الله أكبر سنحمى الأقصى بروحنا ودمنا” وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسوانى.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس أعلن فى مارس الماضى تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى فى القدس الشرقية لفترة مؤقتة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.