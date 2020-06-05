نجم هوليوود دواين جونسون: “الصخرة” يلهب حماس الملايين برسالة إلى ترامب

كل الوطن- سبتونيك عربى : حصدت الرسالة التي وجهها نجم هوليوود دواين جونسون، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، مشاهدات قياسية.

ويتساءل جونسون (48 عاما) في رسالته المصورة التي نشرها على موقع “تويتر”: “أين قائدنا في هذا الوقت الذي تجثم بلدنا على ركبتيها وتتوسل وتشعر بالأذى والغضب والإحباط والتي ترغب فقط في سماع صوتها”.

كما دعا نجم المصارعة الحرة الشهير والمعروف باسم “الصخرة” داخل الحلبة إلى “قيادة رحيمة”، في الوقت الذي تشهد البلاد احتجاجات متصاعدة بسبب مقتل جورج فلويد.

ولم يذكر دواين جونسون اسم دونالد ترامب بشكل صريح في رسالته، لكنه من الواضح أنه يتحدث عن الرئيس الأمريكي بحسب موقع “ديدلاين” السينمائي.

ويقول دواين جونسون في رسالته: “أين قائدنا الرحيم الذي سيتقدم ناحية بلدنا الجاثمة على ركبتيها ويمد يده تجاهها ويقول: “قفي، قفي معي لأنني أدعمك وأستمع إليك، ولديك وعد مني بأنني سأفعل كل ما هو في نطاق سلطاتي حتى يوم وفاتي لبذل كل ما بوسعي لإحداث التغيير المطلوب، ولتطبيق المساواة لأنه يهمني الطريقة التي يعيش بها السود، أين أنت”.

وتابع: “يجب أن نصبح القادة الذين نبحث عنهم، سأسأل مرة أخرى: أين أنت؟ أين ذلك القائد الرحيم الذي يصعد ويتحمل المسؤولية عن بلاده وجميع الناس في بلادنا؟ أين أنت؟ سأقول لك، نحن هنا كلنا هنا، لقد بدأت عملية التغيير بالفعل، يمكنك أن تشعر بها في جميع أنحاء بلادنا، التغيير يحدث، سيستغرق الأمر بعض الوقت، سنتعرض للضرب وسيكون هناك دم لكن عملية التغيير بدأت بالفعل”.

ويقترب الفيديو البالغ مدته 8 دقائق من حصد 3 ملايين مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور، وذلك بعد ساعات من نشر دواين جونسون له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى “المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى”.