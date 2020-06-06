د. عبدالمجيد الجلاَّل: الحل السياسي في اليمن بات أولى من أموال المانحين!

الأوضاع في اليمن في غاية الصعوبة إنسانياً ، ومعيشياً ، واقتصادياً ، وجاءت جائحة كورونا لتُضفي المزيد من المعاناة الإنسانية الشديدة ، على بلدٍ يفتقد لأدنى مقومات الرعاية الصحية ، أو الوقائية، وآخر الأخبار ، تُفيد ، بأنَّ الوباء يسري في البلاد ، بشكلٍ واسعٍ ومخيف !

مؤتمر المانحين – الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة – خطوة إيجابية ، ولكن الخطوة الأكبر ، والأهم ، هي ، في وقف الحرب والصراع بين الأطراف اليمنية المُتنازعة ، ومن المهم جداً دعم المبادرات المطروحة، التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث ، لوقف إطلاق النار ، بشكلٍ دائم، والعمل على بناء الثقة بين هذه الأطراف ، واستئناف المشاورات السياسية ، للوصول إلى حل سياسي شامل.

حقيقةً ، الأوضاع في اليمن لا تحتمل تمسك كل طرف بمواقفه ، وعدم الخروج عنها قيد أنملة ، إذ لا بدَّ من التوافق على حلول وسط ، يجتمع حولها اليمنيون على طاولة المفاوضات ، ما يشي بضرورة تقديم تنازلات متبادلة من كل أطراف الأزمة اليمنية.

على حكومة الرئيس هادي ، الاعتراف بسلطة الأمر الواقع في صنعاء ، والعمل على التفاهم معها – بالتعاون والتنسيق مع التحالف العربي ، والمجتمع الدولي – بشأن كل الملفات العالقة بين الجانبين ، وصولاً إلى تفاهمات مشتركة بشأن مستقبل اليمن السياسي .

ويُفترض ، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تتولى إدارة المشهد السياسي في البلاد ، وتكون تحت رئاسة شخصية يمنية مستقلة ، يقبلها أطراف الأزمة ، وتكون بدايةً ، لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن ، وتجهيز البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية ، تحت إشراف خبراء من الأمم المتحدة ، ومن ثمَّ يقع على عاتق القيادات اليمنية المُنتخبة ، مسؤولية قيادة الدولة ، والإشراف على مشاريع الاستقرار الاقتصادي ، والبناء والإعمار.

لم يعد بالإمكان التمسك بقرارات ، أو مخرجات ، عفى عليها الزمن ، في عالمٍ متغير باستمرار ، بل العمل بجدية على التوصل إلى تفاهمات مشتركة تخدم إحلال السلام في اليمن ، بغض النظر عن تماهيها مع المرجعيات الدولية بشأن اليمن ، وخاصة القرار الدولي 2216 .

لذا ، فإنَّ حضور العديد من الحكومات ، والمنظمات الدولية غير الحكومية، لمؤتمر المانحين، لن يحل الواقع اليمني المأزوم ، وويلاته ، ومن ثمَّ ، يستلزم الأمر ، ضرورة التوافق الدولي على حلٍ سياسي مُلزم لكافة أطراف الأزمة اليمنية ، وصولاً إلى تحقيق الأمن والسلام في ربوع اليمن .

خلاصة القول ، التحالف العربي ، والمجتمع الدولي ، وهيئة الأمم المتحدة ، يتحملون مسؤولية استمرار سفك الدماء اليمنية ، بما يتوجب عليهم جميعاً ، استغلال كل إمكانياتهم المتاحة ، لفرض السلام على كل الأطراف المتصارعة في اليمن ، وإجبارهم على الجلوس معاً على طاولة مفاوضات للتوصل إلى حل نهائي ومستدام في اليمن. هذا ، إذا كانت لديهم رغبة فعلية في إنقاذ شعبٍ من براثن الموت والأوبئة والنزاعات والحروب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات!!