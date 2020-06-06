وفاة المقرئ الشيخ محمود سكر أقدم معلمي القرآن في السعودية

كل الوطن – وكالات سعودية: أعلنت جمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن بالرياض اليوم الجمعة، وفاة المقرئ المصري الشيخ محمود سكر في القاهرة، فيما نعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وكتبت الجمعية: “وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز 90 عاما في القاهرة. كان علما من أعلام القراء والمعلمين في السعودية”.

#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمة_الله

علمٌ من أعلام القُرّاء بمدينة الرياض، تتلمذ على يديه المئات من طلبة العلم.

كان محباً للقرآن وأهله، مجتهداً في تعليمه، باذلا لوقته وجهده.

توفّي اليوم في القاهرة وقد ناهز التسعين، رحِمَهُ الله وأسكنه فسيح جناته، وأعظم الله الأجر لذويه ومحبيه وطلابه. pic.twitter.com/edJLdLiqme — جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk) June 5, 2020

وأشارت، إلى أن “المقرئ محمود سكر كان محبا للقرآن الكريم وأهله، مجتهدا في تعليمه”، لافتة إلى أنه “بذل من أجل ذلك وقته وجهده”، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

كأني أراه أمامي😢

بلطافته وابتسامه وتواضعه



توفي في القاهرة شيخي وآخر من درست عليه القرآن#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله

بعد ٩٠ عاما في تعليم القرآن، وتخرج على يديه أجيال من الحفظة



أفضى إلى ربه

حاملاً كتابه

راجياً رحمته

فاللهم ارحمه وتقبله

وأحسن عزاء محبيه#وفاة_المقرئ_محمود_سكر pic.twitter.com/EpJrGmzmpW — د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) June 5, 2020

وأكدت أن نائب رئيس الجمعية الشيخ الهذلول زار الراحل في منزله بالقاهرة، من أجل الاطمئنان على صحته، حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد القرآن الكريم.

مغردون يعيدون تداول مقطع لطيف بين نائب رئيس جمعية مكنون والشيخ المقرئ محمود سكر الذي وافته المنية هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 90 عامًا؛ قضى معظمه في تعليم القرآن وتصحيح التلاوات.#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمة_الله

pic.twitter.com/Vducq6O9ka — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 5, 2020

وتداول مغردون مقطعا لطيفا على “تويتر”، جمع الهذلول مع الراحل الشيخ سكر.

المصدر: “وكالات سعودية”