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وفاة المقرئ الشيخ محمود سكر أقدم معلمي القرآن في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-06T00:34:08+03:00
2020-06-06T00:41:15+03:00
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
وفاة المقرئ الشيخ محمود سكر أقدم معلمي القرآن في السعودية

كل الوطن – وكالات سعودية: أعلنت جمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن بالرياض اليوم الجمعة، وفاة المقرئ المصري الشيخ محمود سكر في القاهرة، فيما نعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وكتبت الجمعية: “وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز 90 عاما في القاهرة. كان علما من أعلام القراء والمعلمين في السعودية”.

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وأشارت، إلى أن “المقرئ محمود سكر كان محبا للقرآن الكريم وأهله، مجتهدا في تعليمه”، لافتة إلى أنه “بذل من أجل ذلك وقته وجهده”، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

وأكدت أن نائب رئيس الجمعية الشيخ الهذلول زار الراحل في منزله بالقاهرة، من أجل الاطمئنان على صحته، حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد القرآن الكريم.

وتداول مغردون مقطعا لطيفا على “تويتر”، جمع الهذلول مع الراحل الشيخ سكر.

المصدر: “وكالات سعودية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386263

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