السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة

كل الوطن – الرياض: أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي.

وكتب الخثلان على “تويتر”: “الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة”.

وأضاف: “من المتوقع خسوف القمر الفلكي مساء الجمعة.. هذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي”.

وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

"الخثلان" عن خسوف قمر الليلة: لا تُشرع له الصلاة لهذا السبب.

https://t.co/oODARU0Kf3 pic.twitter.com/RzGOaNISmd — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 5, 2020

المصدر: “سبق”