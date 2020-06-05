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السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-05T20:45:23+03:00
2020-06-06T00:49:36+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة

كل الوطن – الرياض: أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي.

وكتب الخثلان على “تويتر”: “الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة”.

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وأضاف: “من المتوقع خسوف القمر الفلكي مساء الجمعة.. هذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي”.

وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386270

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