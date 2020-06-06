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القضاء الأمريكي يدين شركة صينية ورّدت كمامات مغشوشة للولايات المتحدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
القضاء الأمريكي يدين شركة صينية ورّدت كمامات مغشوشة للولايات المتحدة

كل الوطن – وكالات: دانت محكمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية شركة صينية بتهمة توريد كمامات مغشوشة إلى الولايات المتحدة، في ظل جائحة كورونا.

وقالت المحكمة إن شركة King Year Packaging and Printing Co. Ltd صدّرت حوالي نصف مليون كمامة مغشوشة مخالفة لمعايير N95 إلى الولايات المتحدة.

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وأوضح قرار المحكمة أن الشركة المذكورة انتهكت القانون الفدرالي الخاص بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، وقدمت بيانات مضللة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقررت المحكمة فرض غرامة مالية لا تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار على الشركة، “لتعريضها صحة المواطنين الأمريكيين للخطر”.

المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386277

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